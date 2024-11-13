各国の長期金利（NY時間09:08）（日本時間23:08）（%） 米2年債 4.250（-0.090） 米10年債4.377（-0.051） 米30年債4.534（-0.034） ドイツ2.361（-0.001） 英国4.475（-0.024） カナダ3.232（-0.037） 豪州4.667（+0.104） 日本1.007（0.000） ※米債以外は10年物