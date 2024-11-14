【ニューヨーク時事】１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けた米長期金利の低下に伴って円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１５４円台半ばに強含んだ。午前９時現在は１５４円４０〜５０銭と、前日午後５時比１７銭の円高・ドル安。