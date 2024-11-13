リマのＡＰＥＣ国際メディアセンターを訪ねて12日、リマのAPEC国際メディアセンター。（リマ＝新華社記者/李木子）【新華社リマ11月13日】第31回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議は、まもなくペルーの首都リマで開催される。リマのＡＰＥＣ国際メディアセンターを訪ねて12日、リマのAPEC国際メディアセンター。（リマ＝新華社記者/李木子）リマのＡＰＥＣ国際メディアセンターを訪ねて12日、リマのAPEC国際メディ