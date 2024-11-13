中国ＥＣセール「双１１」、１６年目の新たな変化11日、宅配大手・中通快逓（ZTOエクスプレス）の山西省太原市にある物流センターで荷物を仕分けする作業員。（太原＝新華社配信/温暁鳳）【新華社太原11月13日】11月11日の「独身の日」にちなんだ中国の大規模ネット通販セール「双11（ダブルイレブン）」は2009年の開始以降、変化を続けてきた。出店者は「最安値」を競うのをやめ、消費者もより理性的になり、品質とサービスに裏