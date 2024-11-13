試料容器に入ったデブリ。黒っぽい小石状に見える＝13日午後（日本原子力研究開発機構提供）日本原子力研究開発機構は13日、東京電力福島第1原発2号機で試験的に取り出した溶融核燃料（デブリ）を茨城県大洗町の研究所で輸送容器から取り出したと発表、作業の写真を公開した。機構は14日からデブリの詳しい分析を始める予定。デブリは二重の容器に入れた上で、金属製の輸送容器に収めていた。機構によると13日、コンクリートな