アメリカの10月の消費者物価の伸び率は2.6％で、市場の予想通りでした。前の月のプラス2.4％から比べて、伸び率が拡大しています。アメリカの物価の伸びが完全に収束するには、依然、時間がかかるとみられ、中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、物価と労働市場の動向を見極めながら今後の利下げを判断する方針です。