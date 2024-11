検索エンジンを運営するドイツのEcosiaとフランスのQwantが、アメリカのビッグテック企業への依存を減らしてヨーロッパの検索インデックスを構築するためのパートナーシップを発表しました。両社はスタートアップのEuropean Search Perspectiveを合同設立し、主にドイツ語とフランス語の検索結果を改善する予定です。Ecosia and Qwant join forces to develop European search index - Better Webhttps://betterweb.qwant.com/en/2