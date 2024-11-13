なにわ男子とAぇ! groupが13日に大阪市内で行われた冠バラエティ番組『なにわからAぇ! 風吹かせます！』（カンテレ）の合同取材会に出席。なにわ男子の大西流星が番組のロケについて「大成功」と太鼓判を押した。【写真】番組の復活に笑顔を見せるなにわ男子、Aぇ! group『なにわから Aぇ! 風吹かせます！』は2019年11月から2021年3月まで放送されたなにわ男子とAぇ! groupの冠バラエティー番組。放送終了から3年半のときを経