◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本９―３オーストラリア（１３日・バンテリンドーム）連覇を狙う日本が１３安打９得点で１次リーグ初戦を制した。先発の井上温大（巨人）が５回０／３を５安打２失点、５回まで毎回の８三振を奪い、勝利投手に輝いた。以下は一問一答―気持ちは「いやあ、最高です」―５回まで３安打。前半は「坂倉さんがすごく強気なリードをしてくださって、思い