神奈川県警（資料写真）学校給食に外国産の食肉を国内産と偽って納品したとして、神奈川県警生活経済課と川崎署は１３日、不正競争防止法違反（誤認惹起（じゃっき）表示）の疑いで、相模原市中央区の食品加工会社「寿食品」＝破産手続き中＝社長の男（６３）＝同区＝、取締役の男（５５）＝同区＝、常務の男（５３）＝同区＝、元工場長の男（５１）＝厚木市＝、元従業員の男（３５）＝東京都新宿区＝の５容疑者を逮捕した。逮