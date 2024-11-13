「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表９−３オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）豪州が初戦からなりふり構わない投手起用を繰り広げたが、敗れた。先発のソープが１点を奪われ、２死一、二塁のピンチを招くと、２番手ホランドを投入。二回にはそのホランドが１死満塁のピンチを招くと、３番手タウンゼントに交代させた。その後は１イニングずつ４人の継投で繫