【モデルプレス=2024/11/13】俳優の二宮和也が13日、都内で行われた第7回「SUITS OF THE YEAR 2024」に出席。セリフを覚える独自の方法を明かした。【写真】二宮和也が大野智のためにサインもらった芸能人◆二宮和也ら「SUITS OF THE YEAR 2024」受賞同アワードでは、“チャレンジをまとう”をコンセプトに、ビジネスや自分のフィールドで情熱を持ってチャレンジし、時代を変えていく才能や志を持つ人を表彰。ビジネス部門を株式