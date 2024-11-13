サンワサプライ株式会社は、パソコンのUSB Aポートから2台のモニターへ同時に4K解像度の映像出力ができるディスプレイアダプタ「USB-CVU3HD6 」を発売した。本製品を使えば、ドライバをインストールするだけで簡単にマルチディスプレイを実現できる。USB Type-Cポートのないノートパソコンやデスクトップパソコンなどで2画面環境を構築したい方にもおすすめだ。■HDMIディスプレイ2台に出力USB AポートからHDMI端子による映像出力