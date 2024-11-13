「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓＷＢＳＣプレミア１２・１次リーグＢ組、日本代表−オーストラリア代表」（１３日、バンテリンドーム）好投を続けていた先発の巨人・井上温大投手へのエールか、６回を前に巨人・阿部慎之助監督の現役時代の登場曲「セプテンバー」が流れ、球場は大盛り上がり。「慎之助コール」が巻き起こった。井上は５回まで無失点の好投。六回にソロ本塁打を被弾し、降板した。