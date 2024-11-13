◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２１次リーグＢ組日本―オーストラリア（１３日・バンテリンドーム）代表に初選出された楽天・藤平尚真が好リリーフをみせた。７回に登板。ジョージ、ホール、パーキンスを３者連続で空振り三振に仕留めた。６回に５−０の快勝ペースから一転、２本の本塁打で２点差に迫られていただけに、相手に傾きかかけた流れを止める快投だった。今季は４７試合に登板して２０ホ