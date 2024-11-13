【16巻】 12月18日 発売予定 価格： 990円（通常版） 1,980円（SPECIAL EDITION） 16巻表紙デザイン 集英社は、12月18日発売予定のマンガ「【推しの子】」16巻の表紙を公開した。 同作のキーマン、星野アイがアイドル衣装を纏った姿で最終巻の表紙を飾る。なお、16巻は通常版に加え特装版（SPECIAL EDITION）が同時発売される予定となっ