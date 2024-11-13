アトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)に所属する“キングカズ”こと元日本代表FW三浦知良がプロ40年目を迎えることに対し、韓国『朝鮮日報』が驚きを示した。同紙は「90年代のファン・ソンホンのライバルなのに、まだ現役? 57歳の三浦知良、40シーズン目へ!」と題した記事で来季の現役続行に反応。90年代に日本代表の絶対的エースだったカズについて「ファン・ソンホン、キム・ドフン、チェ・ヨンスと同じような年代だ。当時、ワールドカ