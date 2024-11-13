写真：imase初のホールツアー『imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”』初日公演を終えて 11月13日、東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてimase初のホールツアー『imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”』初日公演が行われ、そのなかで来年2025年4月より全9都市を巡る全国ホールツアー『imase Hall Tour 2025』の開催を発表した。 ■ツアーファイナルはimaseの地元である岐阜県で開