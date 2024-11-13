ハロー！プロジェクトのアイドル・グループ・アンジュルムが１３日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で、３５枚目のシングル「初恋、花冷え／悠々閑々ｇｏｎｎａｂｅａｌｒｉｇｈｔ！！」（１３日リリース）の発売記念イベントを開催した。１１月２８日の日本武道館公演でグループを卒業するサブリーダーの川村文乃が登場すると、多くの声援を浴びた。パフォーマンス後のＭＣでは、リーダーの上國料萌衣が「みなさ