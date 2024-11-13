Little Glee Monsterが、11月13日にリリースを迎えたニューシングル「Break out of your bubble」のライブ映像を公開した。◆Little Glee Monster ライブ映像「Break out of your bubble」は、NHKドラマ10『宙わたる教室』の主題歌であり、デビュー10周年を記念して、10月19日・20日に開催された＜Little Glee Monster 10th Anniversary Live＞で初披露した楽曲だ。その10月20日公演の「Break out of your bubble」のライブ映像が1
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