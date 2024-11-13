King & Prince¤¬¡¢12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤è¤ê¡ÖWOW¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡King & Prince MVËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÈRe:ERA·×²è¡É¤ÎÊª¸ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢郄¶¶³¤¿Í¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¿ôÊ¬¤ÎÁ´16ÂÎ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²Ê³Ø¼Ô¤ËÊ±¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê