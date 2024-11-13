ロイヤルホテルは、芝パークホテルの株式を取得し、子会社化する。すでに株式の8.4％を保有する大株主で、既存株主の法人11社から株式を取得し、保有比率を79.1％に引き上げる。取得額はアドバイザリー費用6,000万円を含め、31億100万円。2023年12月期は、売上高が47億7,100億円、営業利益が5億9,500万円、経常利益が5億8,800万円、純利益が3億8,800万円だった。