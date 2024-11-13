21:00 米MBA住宅ローン申請指数（11/02 - 11/08） 予想N/A前回-10.8%（前週比) 22:30 米消費者物価指数（CPI）（10月） 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.6%前回2.4%（前年比) 予想0.3%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.3%前回3.3%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 米実質平均時給（10月） カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ブル}