【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Break out of your bubble」は、NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌 Little Glee Monsterが、新曲「Break out of your bubble」（11月13日リリース）のライブ映像をYouTubeにて公開した。 「Break out of your bubble」は、10月8日より放送がスタートした、NHKドラマ10『宙わたる教室』の主題歌。10月19日・20日に開催されたデビュー10周年記念ライブ『Little Gl