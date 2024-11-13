DEZERTが、10月20日に開催した＜DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024 VS Sadie＞のアンコールセッションの映像を公開した。◆DEZERT × Sadie セッション映像＜DEZERT Presents 【This Is The “FACT”】 TOUR 2024＞は、12月27日に初の日本武道館公演を控えたDEZERTが、lynch.、Sadie、MUCCという3組の先輩バンドのホームに乗り込み、対バンを行うツーマンツアーである。2公演目のVS Sadie は10月20日にSadieの本