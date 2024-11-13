MUCCの全国ツアー＜TOUR 2024 「Daydream」＞初日が11月5日、Zepp ShinjukuにてYUKKE(B)のバースデイ公演として開催された。翌日には同場所で昼公演、夜には初のトークライヴ＜MC＞が開催された。両初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆MUCC 画像情報量が多過ぎて、何をどのようにここで伝えるべきなのか正直なところ少し戸惑ってしまうくらいだ。2024年で結成27周年を迎えたうえ、6月にはシングル「愛の唄」で徳間ジ