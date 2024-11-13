MAXが、3年ぶりとなる38thシングル「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」を本日11月13日に発売、配信開始した。◆「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」MVMAXは来年の2025年にデビュー30周年を迎えるが、その記念すべき一年の足がかりとして、本作には新曲4曲が収録されている。表題曲「BOOM BOOM BOMB-BA-YEA」は、“これぞMAX！”というようなパワフルでダンサブルな楽曲。コレオグラファーにKenを迎え、年々進化しているパフォーマンスを存分に見せる