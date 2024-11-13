俳優・いしだ壱成（４９）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、父の石田純一（７０）とのテレビ出演を報告した。「番組出演のお知らせです２０２４年１１月１７日（日）１０：３０〜１１：００『大人の休日親子で楽しむソウル満喫旅！』ＢＳフジにて放送です父、石田純一とソウル旅を満喫してきました！」とつづり、黒髪のふんわりへアで父と韓国を満喫する様子を掲載。「ソウルのグルメ、ショッピング、５つ