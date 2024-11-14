【カイロ時事】米国務省は１２日、深刻化するパレスチナ自治区ガザの人道状況を巡り、イスラエルが改善に向けた相応の措置を講じたとの見解を示し、同国への軍事支援を継続する意向を明らかにした。ブリンケン国務長官とオースティン国防長官は１０月１３日付の書簡で、イスラエルが３０日以内に改善しなければ武器供与を見直す可能性を示唆していた。国務省のパテル副報道官は記者会見で、イスラエルがガザ境界の検問所を新た