【KREVAの文具PRESS】文具コーナー巡りをライフワークとするラッパー・KREVAが、愛する文具と共に過ごす日々を、写真と文章で語るコラム。KREVA●2004年9月08日（クレバの日）に「音色」でソロデビュー。現在は楽曲プロデュースを始め、多岐にわたり活動を展開中。今年9月08日にソロデビュー20周年を迎え、20周年イヤープロジェクトが一挙解禁。2025年初頭には、初の直筆リリックの展示「原書展」が開催決定！ 現在発売中のアナロ