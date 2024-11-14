【ジャカルタ時事】サッカー日本代表は１３日、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選Ｃ組第５戦のインドネシア戦（１５日）に向け、試合が行われるジャカルタで練習した。大半は非公開だった。練習冒頭では、板倉（ボルシアＭＧ）や高井（川崎）らがパス回しなどで体をほぐした。その後非公開となり、戦術などを確認したとみられる。