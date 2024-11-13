総合マーケティングビジネスの富士経済は、時短・簡便性ニーズにマッチし好調が続く冷凍食品、消費者の節約志向の高まりでコスパの良い商品が伸びている一方、高付加価値商品の需要が増えているチルド調理済食品、割安感を訴求する大容量サイズから食べきりサイズへの需要シフトが進む農産加工品など6カテゴリー98品目の市場を調査した。その結果を「2025年 食品マーケティング便覧 No.2」にまとめた。トピックスとして、2025年予