JR東日本のロゴJR東日本は13日、年末年始の繁忙期に計45駅を対象として、対面で切符を販売する「みどりの窓口」の窓口数を臨時に増やすと発表した。11月下旬から順次実施する。対象は秋田駅、仙台駅、長野駅、新潟駅など。このほか、みどりの窓口がない、川口駅など埼玉県内の5駅では臨時の窓口を開設する。JR東は、インターネットによる切符販売の普及を見越し、2021年にみどりの窓口の削減方針を決定。ただ新型コロナウイル