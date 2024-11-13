女優の浜辺美波（24）、山下美月（25）、俳優の赤楚衛二（30）、佐野勇斗（26）、倉悠貴（24）、西垣匠（25）が13日、都内で行われた映画「六人の嘘つきな大学生」（佐藤祐市監督、22日公開）の公開直前スペシャルトークショーに登場した。この記事の写真を見る作家・浅倉秋成氏の同名小説が原作。就職活動を舞台に、6人の登場人物の裏の顔が巧みに暴かれていくだけでなく、それぞれの暴かれたウソと罪の真相を検証しながら、自ら