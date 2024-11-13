欧州株小高く推移も、米ＣＰＩ控えて模様眺めに 東京時間19:35現在 英ＦＴＳＥ100 8036.30（+10.53+0.13%） 独ＤＡＸ19071.74（+38.10+0.20%） 仏ＣＡＣ40 7234.02（+7.04+0.10%） スイスＳＭＩ 11691.02（-21.07-0.18%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:35現在 ダウ平均先物DEC 24月限44025.00（-49.00-0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6004.50