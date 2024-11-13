（台北中央社）米大リーグ、ドジャース・大谷翔平選手が放った50号本塁打ボールが13日、台北市の超高層ビル「台北101」の展望台で始まった特別展で一般公開された。台北101の賈永婕董事長（会長）はこの日の記者会見で、「大谷選手の諦めない精神を次の世代に伝え、台湾の野球愛を世界にアピールしたい」と語った。大リーグ史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成した大谷選手の50号本塁打ボールは先月23日、台湾の投資会社UCキ