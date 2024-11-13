【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■初回生産分のみ「羊文学 LIVE 2024 “III”ポスター」「ライブフォトカード」「バックステージパス」が収録！ 羊文学が、ライブ映像作品『羊文学 LIVE 2024 “III” at 横浜アリーナ』を11月13日にリリースした。 この作品は、4月21日に神奈川・横浜アリーナで開催された羊文学のワンマンライブ『羊文学 LIVE 2024 “III”』を収録。 キャリア