体重計などの計測器メーカーのタニタ（東京都）は、SNKの格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS（ザ・キング・オブ・ファイターズ、KOF）」がテーマの「マルチ周波数体組成計THE KING OF FIGHTERSモデル」を受注生産で発売。2024年11月7日から同社の業務用体組成計サイトで受付をはじめた。体組成計測を行うとプレイ可能同ゲームの発売30周年を記念したコラボレーション企画。タニタの業務用体組成計のフラッグシップモデル「MC-980A-N