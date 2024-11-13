プロ野球・楽天イーグルスの今季観客動員数は、前年比約２１％増の１６４万２３７１人に達した。昨年８月の就任以降、コロナ禍で落ち込んだ観客数の回復を最重要課題として取り組んできた森井誠之球団社長が読売新聞のインタビューに応じ、今季の取り組みの成果や今後の展望について語った。（聞き手・西口大地）――観客動員数がコロナ禍前の水準（２０１９年＝１８２万１７８５人）に大きく近づいた。その評価は。「常に観