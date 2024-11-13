Simon LewisSabine Siebold[ブリュッセル １３日 ロイター] - ブリンケン米国務長官は１３日、ブリュッセルで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のルッテ事務総長と会談し、トランプ次期米政権に移行するまでの２カ月間にウクライナへの支援を強化すると約束した。ウクライナ戦争でロシアを支援するために北朝鮮部隊が配備されたことに「断固とした対応」を取るとも述べた。また、バイデン政権が最後までＮＡＴＯ強化に全力を尽く