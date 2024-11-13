能登半島地震の災害関連死を認定する石川県などの審査会が１３日開かれ、１５人を関連死として答申することを決めた。各市町が正式に認定すれば、関連死の累計は新潟、富山両県の６人を含め２３５人となり、地震による直接死２２７人を上回る。１５人には自ら命を絶った人も１人含まれる。自殺を関連死と認定したのは今回の地震で２例目。３市町の計２２人が審査され、認定者の内訳は輪島市６人、穴水町４人、能登町５人。不