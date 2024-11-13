巨人の伊藤優輔投手（２７）が１３日、東京・大手町の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２０万円増の８２０万円（金額は推定）で更改した。伊藤はドラフト４位で２１年に巨人に入団。同年に右肘の内側側副じん帯再建術（トミージョン手術）を受け、長く育成でリハビリ生活を過ごした。今季は２軍で安定した投球を見せると、桑田２軍監督らの推薦で今年７月に支配下に復帰。１軍でも８試合に登板し、防御率１・０４と来季に繋