熊本県出身の正代が初白星を挙げた。長崎県出身の平戸海と、準ご当所同士の一番。相手の喉輪を物ともせず一気に攻め切り、「この調子でいきたい。とりあえず初日が出たので、ここから続けていきたい」と一息ついた。１年半ぶりに三役へ返り咲いたが、新大関大の里らに屈して３連敗スタート。「上位戦なので仕方ない」と気持ちを切り替えて臨んだ。快勝を好転のきっかけにできるか。