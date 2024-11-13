【写真・画像】【下書き】事件_1113　1枚目ABEMA TIMES

千葉のホテル女性従業員強盗殺人 逮捕された元従業員「殺して金を奪った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 千葉県市原市のホテルで女性従業員が殺害され、現金が奪われた事件
  • 警察は、ホテルの元従業員で会社員の47歳男を逮捕した
  • 「女性を殺して金を奪ったことに間違いない」と容疑を認めている
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