大東建託は10月30日、過去最大級の居住満足度調査の結果から「＜東海版＞いい部屋ネット 街の幸福度＆住み続けたい街ランキング2024」を発表しました。東海版「住み続けたい街（自治体）」ランキングは、東海エリア（愛知県・岐阜県・三重県・静岡県）居住の20歳以上を対象に調査を実施し、2020〜2024年の回答10万1172人分を累積して集計（一部の回答のみ2019年を追加、回答者に重複なし）。回答者が50人以上の自治体を対象として