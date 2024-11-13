中国国家エネルギー集団が13日に明らかにしたところによると、中国初の100万kWクラス洋上太陽光発電プロジェクトの発電ユニット第1弾が正式に系統接続した。中央テレビニュースが伝えた。国華投資山東墾利100万kW洋上太陽光発電プロジェクトは中国最大の外洋洋上太陽光発電プロジェクトだ。プロジェクトの海域面積は約1223ヘクタールで、初めて66kV海底ケーブルと陸上ケーブル長距離送電技術を応用。送電容量がより大きく、コスト