東北電力は１３日、再稼働後に機器の不具合で停止していた女川原子力発電所（宮城県女川町、石巻市）２号機の原子炉を再び起動し、核分裂反応が安定して続く「臨界」に到達したと発表した。週内にも発電を始め、当初の予定通り１２月頃の営業運転開始を目指す。東北電によると、同日午前９時に起動、午前１１時５５分に臨界に達した。発電開始後に原子炉をもう一度停止させ、機器や設備を調べ、問題がなければ営業運転に移行す