○ミライトワン [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.65％にあたる150万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から25年3月31日まで。 ○三越伊勢丹 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月14日から25年3月14日まで。取得した自社株は3月31日付で全て消却する。 ○ユーザーロ