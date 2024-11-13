金子みゆがデジタルシングル「ステンバイミー」を11月27日(水)にリリースする。2024年からソロアーティストとして活動し、今作で4作目となる楽曲は、金子みゆが初めて作詞にも挑戦した楽曲。これまでもタッグを組んできた芦田菜名子に加え、宮粼志音、ずま(虹色侍)といったクリエイター陣と共に作り上げた意欲作となる。金子みゆは、福岡を拠点に活動しているアイドルグループLinQを2023年9月に卒業し、現在はモデルや女優と