女優の三田寛子が１３日、自身のＳＮＳを更新。同日に２７歳になった歌舞伎俳優の次男・中村福之助の少年時代の写真を公開し、誕生日を祝福した。三田はインスタグラムに「１１月１３日は二男福之助の誕生日おめでとう来年三月は花形歌舞伎で南座にばあばの命日月に京都でお役をやらせて頂ける母めちゃ嬉しいがんばれ」と記し、着物姿で紺色のブレザーを着た少年時代の福之助と並んだツーショットを投稿。「写真